/FOTOGALERIE/ Zimní příprava hlučínským fotbalistům nevyšla, první jarní kolo MSFL už ano. Slezané na domácím trávníku přehráli Tatran Bohunice. Výhru 1:0 zařídil v prvním poločase gólem Tomáš Buchvaldek. Nový kouč Jan Woznica tak oslavil vítěznou premiéru na lavičce. Domácí fanoušci střihli i pyro.

Hlučín - Bohunice 1:0 | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

Domácí měli v prvním poločase více ze hry. „Mohli jsme klidně vést 3:0. Bohužel neproměňovali jsme šance,“ řekl hlučínský trenér Jan Woznica. Ty největší měli Mládek, Moučka a Kania. „Byla to škoda, mohli jsme mít více klidu,“ dodal domácí stratég. Jediný gól zápasu padl ve 34. minutě. Kovala dobře napadal, před šestnáctkou obral o míč protihráče. Následoval centr od Kolasky na Buchvaldka a ten prostřelil gólmana Kunického. „První poločas nebyl špatný. Jak jsem řekl, mohli jsme vést větším rozdílem,“ podotkl Jan Woznica.

VIDEO: Jakub Šiřina o opavském vítězství, svém návratu i poraněném kolenu

Po přestávce chtěli hosté s výsledkem něco udělat. „Soupeř zjednodušil hru a dostal nás pod tlak. Zápas tak byl pořád otevřený. My jsme měli brejky, ty jsme ale do gólu nedotáhli,“ mrzelo hlučínského trenéra. V 63. minutě musel ze hry Cabadaj, který dostal loktem do obličeje. „Snad nepůjde o nic vážného. Byla to pro nás citelná ztráta,“ přiznal Jan Woznica.

Hlučín nakonec jednobrankové vedení udržel. „To, co nám chybělo v přípravě, jsme nyní měli. Viděl jsem na trávníku tým, který chce vyhrát. I když nás soupeř ve druhém poločas zatlačil, kluci ukázali charakter a vítězství urvali. Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli,“ zakončil Jan Woznica.

Hlučín – Bohunice 1:0 (1:0)

Branka: 34. Buchvaldek. Rozhodčí: Lukášík – Mikeska, Jurajda. ŽK: Praus – Tilkeridis, Ševčík. Diváci: 215.

Hlučín: Murín – Kobza, Praus, Stoklásek, Kolaska – Cabadaj (63. Ptáček) – Moučka, Kovala, Mládek, Kania (77. Šindler) – Buchvaldek. Trenér: Jan Woznica.