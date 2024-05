Hlučínští fotbalisté si po středeční remíze se Zlínskem spravili v sobotu chuť. Na domácím trávníku porazili po dobrém výkonu Frýdek – Místek 3:2. Mezi střelce se zapsali Moučka, Praus a Plesník.

Hlučín doma vyhrál | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Jsme spokojeni, dali jsme tři branky, získali tři body,“ usmíval se po utkání trenér Hlučína David Levčík. „Je mě mrzí góly, které dostáváme. Je to jak u mladších žáků,“ kroutil hlavou domácí stratég.

Začátek přitom Hlučínu nevyšel podle představ. „Před utkáním se bavíme o tom, že je třeba si dát pozor na standardky Frýdku. A vidíte, po patnácti minutách po jedné inkasujeme,“ pokračoval trenér FC Hlučín. Ve 23. minutě bylo srovnáno. Po hezké akci byl ve vápně faulován Kulig a domácí kopali penaltu, tu proměnil Moučka. „Naše hra nebyla špatná. Byli jsme více na míči,“ pochvaloval si hlučínský stratég. V závěru první půle se míč dostal k Prausovi a ten ranou z voleje, zhruba z hranice šestnáctky poslal Hlučínské do vedení.

Po přestávce se po rohu trefil Plesník a bylo to 3:1. „Frýdek se vrátil do hry gólem ze standardní situace. Přitom jsme věděli, jak to kopu,“ štvalo Davida Levčíka. Gól dal po centru Rubého Bialek. „Chvíli jsme byli gólem otřeseni, brzy jsme se ale postavili na nohy a zápas zvládli. Za mě zasloužené vítězství,“ zakončil trenér hlučínského výběru.

Hlučín – Frýdek – Místek 3:2 (2:1)

Branky: 23. Moučka (pen.), 41. Praus, 51. Plesník – 15. a 54. Bialek. Rozhodčí: Dorotík – Ehrenberger, Řezníček. ŽK: Kulig, Plesník, Hasala – Neumann, Bialek, Hykel, Rubý, Obuch. Diváci: 216.

FC Hlučín: Murin – Kulig, Hasala, Plesník, Kolaska - Praus (61. Mládek), Cabadaj (77. Stoklásek) - Moučka (88. Zajíček), Smékal, Kania - Ptáček (77. Levčík). Trenéři: David Levčík, Martin Hanus.