Téměř osm velkých gólovek zahodili hlučínští fotbalisté v souboji s Rosicemi. Nakonec byli svou aktivitu odměněni. Tři minuty před koncem se trefil Adam Zajíček a domácí brali tři body za vítězství 2:1.

Hlučín bral tři body | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

Už v 10. minutě šli domácí do vedení. Mládek si navedl balon mezi tři hráče a uklidil ho k tyči – 1:0. „Šlo o hezkou individuální akci,“ chválil hlučínský kouč Filip Smékal. Za osm minut bylo srovnáno. Hosté házeli dlouhý aut, míč se dostal k Matulovi a ten překonal Murina. K vidění byl následně festival šancí v podání Hlučína. Dvě čisté tutovky měl Dostál, další zahodil Buchvaldek. „Bylo to šance z kategorie stoprocentních,“ kroutil hlavou domácí stratég. Pět minut před poločasem šly Rosice do deseti. Po druhé žluté kartě putoval předčasně pod sprchy Koláčný. První žlutou vyfasoval za simulování, druhou za faul.

Po přestávce se Hlučín opět tlačil do zakončení. „Měli jsme opět čisté gólovky. Ty největší měl Smékal s Ptáčkem,“ vracel se k druhému poločasu Filip Smékal. Tři minuty před koncem se Hlučínští dočkali. V 87. minutě přišel centr ze strany na Adama Zajíčka a ten trefil domácím tři body. „Jsem rád, že jsme utkání nakonec zvládli. Měli jsme ale vyhrát daleko větším rozdílem,“ zakončil Filip Smékal.

FC Hlučín – Rosice 2:1 (1:1)

Branky: 10. Mládek, 87. Zajíček – 18. Matula. Rozhodčí: Proske – Tomanec, Drozdy. ŽK: Aririerisim, Kania – Koláčný, Novotný. ČK: 40. Koláčný. Diváci: 185.

FC Hlučín: Murin – Tomšů (70. Wala), Holzer, Aririerisim, Kolaska – Cabadaj (70. Zajíček), Praus (61. Smékal) – Buchvaldek (90. Kovala), Mládek, Dostál (61. Kania) – Ptáček. Trenér: Filip Smékal.