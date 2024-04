Domácí premiéru v pozici hlavního kouče si na lavičce hlučínských fotbalistů odbyl trenér David Levčík. A bylo vítězná, jeho tým porazil Uherský Brod 4:2. Hlučínští rozehráli zápas na pohodu, vedli už 3:0, ovšem postihl je výpadek, ve kterém inkasovali dvě branky.

Hlučín porazil Uherský Brod | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

Hlučín začal skvěle. Už po osmi minutách hry byl faulován ve vápně Mládek a Moučka z penalty otevřel skóre. „Začali jsme velmi dobře. Hru jsme měli pod kontrolou,“ pochvaloval si trenér Hlučína David Levčík. Ve 35. minuta byla k vidění akce Kolasky s Kaniou. Druhý jmenovaný odcentroval a Ptáček zvyšoval na 2:0.

Po přestávce zvyšovali domácí už na 3:0. Po rohovém kopu se odražený míč dostal k Moučkovi a ten ranou do šibenice přidal další branku. „Dostali jsem se do euforie. Vypadalo to, že se již nemůže nic stát, jenomže se stalo. Postihl nás krátký výpadek, během kterého jsme inkasovali dvě branky. Srazily nás individuální chyby,“ kroutil hlavou domácí stratég. „Následně hosté zatlačili, naštěstí vyrovnat jsme jim už nedovolili. Po zbytek zápasu jsme hru kontrolovali a nakonec přidali čtvrtý gól,“ poznamenal David Levčík. „Zasloužené tři body. Příště se ale musíme takových výpadků vyvarovat. Jsou to pak zbytečné stresy,“ uzavřel.

FC Hlučín - ČSK Uherský Brod 4:2 (2:0)

Branky: 8. Moučka (pen.), 35. Ptáček, 55. Moučka, 90+2 Kania - 57. Mančík, 61. Mazuryk. Rozhodčí: Silný – Jurajda, Šafrán. ŽK: Kovala, Praus, Mládek – Řešetka, Červenka, Lorenc, Flasar. Diváci: 250.

Hlučín: Murin - Kulig (69. Plesník), Praus, Stoklásek, Kolaska - Kovala, Cabadaj (79. Levčík) - Kania, Mládek, Moučka - Ptáček (69. Smékal). Trenér: David Levčík.