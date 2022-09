„Blansko je těžkým soupeřem, vyhrávat se u nich moc nebude. Proto jsem rád, že se nám podařilo urvat tři body,“ usmíval se trenér Hlučína Filip Smékal. Na první gól se čekalo do 15. minuty. „Pomohli jsme si standardní situací,“ poznamenal hostující stratég. Smékal kopal rohový kop, na zadní tyči našel Plesníka a ten otevřel skóre – 0:1. Ve 35. minutě už to bylo 0:2. Po centru z levé strany se prosadil Tomšů. „Byl to takový gól Kung fu stylem. Hodně těžká střela, důležité je, že byla gólová,“ zdůraznil hlučínský kouč. „Dvougólové vedení nás uklidnilo. Jsem rád, že kluci velmi dobře pracovali v defenzivě,“ těšilo Filipa Smékala.