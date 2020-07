Fotbalisté Hlučína byli i ve svém druhém přípravném utkání úspěšní. V Heřmanicích díky gólům Rubého a Pyclíka vyhráli 2:0. Nyní je čeká soustředění v Háji ve Slezsku, kde je prověří ve středu domácí a v sobotu změří síly s Frýdlantem.

Hlučín vyhrál v Heřmanicích | Foto: Josef Kratochvíl

„Výsledky neřešíme, ale vzhledem k tomu, jak výraznou převahu jsme měli a také držení míče, tak jsme měli vyhrát větším rozdílem. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale byli jsme na štíru s produktivitou,“ řekl trenér Hlučína Roman West. V prvním poločase se objevil v brance Hlučínských mladý gólman Opavy Jan Vyklický, který by mohl nahradit Michala Daňka, jenž odešel za trenérskou prací do Baníku. „Nejeví se zatím špatně. Brankářské věci má dobré, jde mu i hra nohama.Společně s Kolenkem by mohli vytvořit dobrou dvojici,“ zakončil trenér.