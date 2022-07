Z dorosteneckého týmu se do áčka posunuli Tomáš Kovala, Jakub Kocur, Eliáš Hon a Marek Handlíř. Na zkoušku pak z Táborska dorazil Dominik Římanek a polský krajní záložník Fabian Kaczor, který zkoušel v minulém týdnu štěstí v druholigové Opavě. Z hostování se pak vrátili Dominik Tomšů a Patrik Kundrátek. „Do přípravy se měl zapojit i karvinský útočník Lukáš Raab, ten je ale momentálně zraněný,“ řekl hlučínský trenér Filip Smékal. V Hlučíně by měl nadále pokračovat i opavský Dominik Smékal.

Oproti loňské sezoně už v kádru není kanonýr Radovan Lokša, který kvůli zdravotním problémům ukončil kariéru. „Byl pro nás klíčovým hráčem, jeho dvacet gólů nám bude chybět. Nezbývá nám nic jiného, než ho nahradit,“ konstatoval kouč FC Hlučín.

Další hráčem, který zřejmě v Hlučíně působit nebude, je záložník Radim Dostál. „Radim je na zkoušce v Opavě. Podle posledních informací by měl ve Slezském FC zůstat. Pro nás je to pozitivní zjištění, neboť se nám podařilo posunout hráče do profesionálního fotbalu,“ podotkl Filip Smékal. S možností odejít do Prostějova koketoval Vojtěch Wala. „Vojta se nakonec rozhodl zůstat ještě v Hlučíně,“ dodal kouč, který zatím nebude moci počítat se zraněným Markem Neumannem.

O složení kádru chce mít trenér jasno do dvacátého července.

Hlučín v přípravě: Středa 13. července: Třinec – Hlučín (17.00), sobota 16. července: Frýdek – Místek – Hlučín (10.00), sobota 16. července: Hlučín – Vítkovice (14.30 – hřiště Markvartovice), sobota 23. července: Hlučín – Frýdlant nad Ostravicí (hřiště Kozmice), sobota 30. července: předkolo MOL Cupu.