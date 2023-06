/FOTOGALERIE/ Po kolapsu v Kroměříži se hlučínští fotbalisté zvedli. Z posledních dvou utkání vytěžili plný počet bodů. Naposledy svěřenci trenéra Filipa Smékala porazili Velké Meziříčí 2:0. Vyhrát mohli daleko větším rozdílem, spoustu šancí ale zahodili.

Hlučín - Velké Meziříčí 2:0 | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„Šlo o utkání, které bylo hodně podobnému tomu středečnímu s Vrchovinou. Oba jsme vyhráli a vedle toho zahodili spoustu šancí. Velké Meziříčí jsme mohli klidně porazit 8:0,“ řekl hlučínský kouč Filip Smékal. „To, co jsme zahodili, bylo až neskutečné,“ kroutil hlavou.

Na první branku se čekalo do 50. minuty. Pěknou akci započal Kolaska, který poslal centr na zadní tyč, kde zakončoval Šindler, brankáře Lancmana ale nepřekonal. Odražený míč se dostal k Mládkovi a ten střelou o tyč nasměroval balon do sítě. Následně měl dvě tutovky střídající Ptáček. Další gól měl na kopačce Buchvaldek, ovšem z deseti metrů brankáře nepřekonal. Až 89. minutě si míč na šestnáctce nachystal Moučka a přesnou střelou k tyči upravil na konečných 2:0. „Můj kardio systém dostal pořádně zabrat. Kvůli naší špatné koncovce byl zápas otevřený až do samotného závěru. Za výhru jsem strašně rád,“ svěřil se Filip Smékal.

Hlučín tak stále nahání vedoucí Kroměříž. „Jsem rád, že jsem se po poločasu hrůzy v Kroměříži dokázali zvednout. Nic nebalíme, dokud to půjde, budeme o postup bojovat,“ zakončil Filip Smékal.

Hlučín – Velké Meziříčí 2:0 (0:0)

Branky: 50. Mládek, 89. Moučka. Rozhodčí: Poláček - Ogrodník, Lukašík. ŽK: Plesník, Kovala – Puža. Diváci: 193.

Hlučín: Fojtíček – Tomšů, Plesník, Holzer, Kolaska – Kovala, Praus (90. Levčík) – Buchvaldek, Mládek (84. Hasala), Moučka – Šindler (66. Ptáček). Trenér: Filip Smékal.