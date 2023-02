„Jsme rád, že jsme generálku mohli odehrát na přírodní trávě. To beru jako největší pozitivum celého utkání,“ řekl úvodem hlučínský kouč Filip Smékal. „Samotné utkání nás ale příliš neprověřilo. Osobně jsem čekal od Polanky více,“ přiznal trenér FC Hlučín.

Šok v Hlučíně! Hvězdný Lapeš skončil, přichází opavský Fojtíček

Hlučínští jdou jarní částí s minimálními změnami v kádru. Vedle Olivera Putyery skončil nečekaně na poslední chvíli brankář Jakub Lapeš. Naopak po delší pauze zaviněné zraněním se vrací do hry Vojtěch Wala, borec, který prošel v minulosti pražskou Spartou. Hlučín měl na radaru i jednoho záložníka s ligovými zkušenostmi. Jeho příchod ale nakonec padl. „Odchod Kuby Lapeše je ztrátou. Nebudeme ale plakat nad rozlitým mlékem. Do jara jdeme s jasným cílem, a to soutěž vyhrát,“ řekl odhodlaně Filip Smékal.

Hlučín – Polanka 7:0 (3:0)

Branky: Mládek, Kovala, Plesník, Lehnert, Šindler, 2 vlastní.

Hlučín: Fojtíček (46. Kolenko) – Tomšů (60. Levčík), Plesník, Hasala (60. Kolaska), Lehnert – Praus (60. Holzer), Kovala (60. Ptáček) - Wala, Mládek, Moučka – Smékal (60. Šindler). Trenér: Filip Smékal.