„Neskutečně nás to zasáhlo. Člověk si všechno hned uvědomí, fotbal šel stranou. Odložili jsme dva zápasy. Lukáš bude pořád v našich myšlenkách,“ poznamenal hlučínský kouč Filip Smékal.

Pro Hlučín začne jaro až v jeho třetím kole, kdy hostí v pátek sedmnáctého března Uničov. „Samozřejmě, že se vše narušilo. Je to pro nás nové. Ale z postupovým cílů neustupujeme. Máme zvýšenou motivaci, chceme ho vykopat pro Lukáše. Víme, že by si to moc přál,“ podotkl šéf hlučínské lavičky.

V zimní přestávce to vypadalo, že hlučínský kádr projde změnami. O Walu s Buchvaldkem se zajímala Opava, Plesník byl na zkoušce v Karviné, Lapeše v Liberci. Putyera vyrazil vstříc zahraničnímu angažmá a o Dominika Smékala byl zájem v Itálii. „Když je o naše hráče zájem ve vyšších soutěžích, tak je to pro nás signál, že práci děláme dobře,“ poznamenal Filip Smékal. Nakonec skončili jen Putyera a brankář Lapeš. Posledně jmenovaný z důvodu toho, že se nedomluvil na podmínkách nové smlouvy. Jeho místo zaujme z Opavy zapůjčený Alex Fojtíček. Opačným směrem zamířil Alexandr Němček. „Věřím, že spolu s Kolenkem vytvoří velmi silnou brankářskou dvojici,“ míní trenér FC Hlučín, který chce dát šanci i mladým hráčům.

Jak již bylo zmíněno, tým se chce porvat o postup. „Soutěž je vyrovnaná. Náš tým má sílu. Věřím, že o místo na slunci si řeknou mladí kluci, jako například Kovala,“ zakončil Filip Smékal.

V pátek čeká na Slezany první zápas jara. Na domácím trávníku hostí od 17 hodin Uničov.