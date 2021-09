Pro druhý poločas udělali hosté změny, do hry šel Zajíček. „Změnili jsme rozestavení, zjednodušili hru. Měli jsme několik standardních situací, jenomže gól jsme nedali,“ poznamenal Lubomír Adler. „Chtěli jsme vyrovnat a i otočit výsledek. To se nám nepodařilo. Navíc po individuální chybě jsme inkasovali druhý gól. Zklamaní je velké. Momentálně se nacházíme v blbé situaci. Doslova stojíme bosýma nohama na žiletkách,“ zakončil Lubomír Adler své zápasové ohlédnutí.

„Musím uznat, že Zlín byl kvalitním soupeřem. První poločas byl vyrovnaný. Jenomže my jsme při naší útočné akci ztratili balón, soupeř šel do otevřené obrany a dal nám gól,“ smutnil trenér Hlučína Lubomír Adler. „Přitom jsme nehráli špatně. Se Zlínem se dalo hrát. Měli jsme některé dobré finálky, bohužel jsme z nich nic nevytěžili,“ přiznal kouč Hlučína.

Stále to není ono! Hlučínské fotbalisty trápí nevyrovnané výsledky. Důkazem toho byla předehrávka sedmnáctého kola MSFL, ve kterém hlučínští fotbalisté prohráli ve Vršavě s béčkem zlínského Fastavu 2:0.

