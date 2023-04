„Bylo to nechtěný gól. Vůbec jsem to tak nechtěl,“ přiznal skromně Adam Zajíček. „Spíše jsem jen centroval, a to ještě naslepo. Balón se nakonec stočil do branky,“ popisoval svůj gólový zápis. Na otázku, zda už někdy podobný gól dal, odpověděl: „Ani ne, nemám příliš štěstí, tento byl nejhezčí,“ přiznal.

Hlučín si proti Blansku připsal důležité vítězství 2:0. „Cesta za třemi body nebyla vůbec jednoduchá. Pomohl nám první gól, jenomže pak jsme na chvíli přestali hrát. Blansko hrálo dobře, bylo ve hře, naštěstí naše defenziva fungovala velmi dobře. Tohle vítězství má cenu,“ podotkl útočník, který prošel mládežnickými strukturami ostravského Baníku. Kopal také za Ratiboř nebo Dolní Benešov.

Adam Zajíček snil o dráze profesionálního fotbalisty. Ta se zatím nekoná. „Byl jsem v Baníku, kde jsem dokonce dostal i smlouvu. Pak ale přišel z ničeho nic zlom. Baník mě nechtěl. Šel Petřkovic a následně do Hlučína,“ přibližuje rychlonohý útočník.

Momentálně pracuje ve skladě a kope za Hlučín. „Snu se živit fotbalem jsem se ještě nevzdal. Věřím, se se prosadím,“ je optimistou. „Moc bych si přál, aby se nám podařilo postoupit s Hlučínem. Myslím si, že to máme dobře rozehrané,“ přeje si Adam Zajíček.

Jak již bylo zmíněno, živí ho práce skladníka. „Chodím do práce na pět, odpoledne dělám fotbal. Když nestíhám, vezmu v práci volno,“ přiznal třiadvacetiletý fotbalista.

Na svých předchozích štacích hrál klasického útočníka. V Hlučíně tomu tak není. „Lépe se cítím na hrotu. Trenér Smékal mě ale dává na kraj zálohy, s tím se ale musím smířit,“ zakončil s úsměvem.