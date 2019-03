Po prohře v Hulíně sáhl hlučínský kouč Skácel ke změnám v sestavě. Pouze na lavičce zůstal veterán Žižka, naopak v základní jedenáctce poprvé na jaře vyběhl Brazilec Carvalho a právě ten měl prsty v úvodní brance. Po jeho akci zahrál jeden z hostujících hráčů rukou a sudí nařídil penaltu, kterou kanonýr Kraut proměnil.

„Začali jsme aktivně. Měli jsme převahu a šli zaslouženě do vedení,“ řekl trenér Alois Skácel.

„Soupeř dával dlouhé míče za obranu. Bohužel jeden jsme nezachytili. Heiník situaci řešil faulem a byl vyloučen,“ pokračoval domácí stratég.

Čekal se nápor Líšně. „V kabině jsme si řekli, že to odbráníme. Stáhli jsme se do bloku a chodili do brejků,“ vracel se Skácel ke druhému dějství. V 62. minutě vysunul Málek Krauta a ten dával na 2:0. „Kluci to odmakali. Zápas zvládli výborně takticky a zaslouženě vyhráli,“ zakončil trenér FC Hlučín.

Hlučín – Líšeň 2:0 (1:0)

Branky: 19. (penalta) a 62. Kraut. Rozhodčí: Kneisl – Tomanec, Kotala. ŽK: Foltýn – Černín, Hlavica, Machálek. ČK: 32. Heiník. Diváci: 148.

Hlučín: Kolenko – Hudeczek, Heiník, Mac, Vengřinek – Málek (88. Jančík), T. Dostál, Štefek, Foltýn, Carvalho (57. Opatřil) – Kraut (64. Pyclík). Trenér: Alois Skácel.