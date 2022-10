VIDEO: Hlučín vydřel výhru nad Vítkovicemi až góly v závěru. Co řekli trenéři?

Můžete zhodnotit páteční utkání s Vítkovicemi?

Těžký zápas. Strašně těžký. Derby, Vítkovice, kluci se znají, takže náročné. Musím Vítkovice pochválit, jak utkání odběhaly a odpracovaly, a za můj tým jsem rád, že jsme byli trpěliví. To vedlo ke vstřelené brance. Ale i Vítkovice byly nebezpečné, měly tam náznaky, takže těžké vítězství.

Asi jste čekal, že to budete mít jednodušší, že?

Vždycky je to doma proti soupeři ze spodku tabulky zrádné. Okolí má zafixované, že půjde o snadné vítězství. Ale je to to nejhorší, protože ti kluci na druhé straně nemají, co ztratit. Pracovali velmi dobře, ale jsem rád, že jsme to zlomili. A myslím, že nakonec je to výhra zasloužená, protože v prvním i druhém poločase jsme si vytvářeli šance. Jen škoda finální fáze, kde jsme nebyli tak důslední.

Vyšla vám střídání…

Občas to tak je. S Adamem Zajíčkem jsme nebyli spokojeni, tak jako i s Moukou (Moučkou). Kraje nám prostě nehrály podle mých představ. Fogl (Ptáček) přinesl klid, a když jsme mohli Lehnyho (Lehnerta) dát na svou pozici, tak jsme vytáhli Putyeru. A oba střídající dali gól, což je super. Za to jsem rád, protože máme zraněné hráče, takže na lavici byli i dorostenci. A hlavně vím, že máme před sebou šílený týden, takže na to se musíme připravit.

Berete to tak, že je tohle vydřené vítězství možná cennější, než kdybyste Vítkovice přejeli?

Asi je to pravda, ale jako trenér bych byl možná radši, kdyby to bylo snazší vítězství, protože bychom ušetřili nějaké síly, které teď potřebujeme. Ale těch tří bodů si cením, protože Vítkovice hrály dobře. Zápasy se rozhodují od 70. minuty nahoru a tím, jak jsme byli aktivní a oni museli běhat, tak jim došly síly. Obrana už byla přetížená a zákonitě se v ní objevily díry, kterých jsme využili.

Jak teď tedy naložíte s nadcházejícími dny, jelikož vás čeká duel v Rosicích a s Kroměříží, v mezičase pak pohár doma s Plzní, což bude asi vrchol, viďte?

Za mně Plzeň není vrcholem, to budou právě ty zápasy s Rosicemi a Kroměříží. Jistě, i s Plzní chceme vyhrát, ale nemůžeme předpokládat, že pohár vyhrajeme, to znamená, že je pro mě důležitější dlouhodobá soutěž. Teď se utkání s druhým a prvním, do toho vstoupí tedy Plzeň, takže to po fyzické stránce bude ohromně náročné, protože máme tři čtyři zraněné hráče. To se na našem šestnáctičlenném kádru projeví. Únava se bude kumulovat. Je to svátek, těším se, ale jsem také zklamaný.

Z čeho?

Že nám Plzeň nevyšla vstříc, abychom hráli pod světly. Zklamání. Fotbal se má hrát pro lidi a v 15 hodin je většina lidí v práci. I my si musíme vzít dovolenou, abychom byli nachystaní na zápas proti profesionálům, kteří tady přiletí letadlem. Přesto nejsou ochotni hrát o dvě hodiny později. Chápu jejich zájmy, ale nemyslím si, že by to pro ně byl problém, kdyby se hrálo v 17 hodin. Škoda.