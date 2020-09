„Soupeř bránil v deseti lidech, bylo těžké dostat se do jeho vápna,“ konstatoval Patrik Kundrátek po pátečním zápase. „Po přestávce jsme hru trochu roztáhli a zrychlili. Podařilo se nám dát gól a vyhrát,“ vydechl si šestadvacetiletý odchovanec ostravského Baníku.

K tomu, že jeho tým vede tabulku, s úsměvem prohodil: „Je to nadstandardní, čtyři vítězství a jednu remízu, to čekal málokdo." Pojďme se nyní podívat na fotbalový osud obou bratrů. Dá se říci, že až na výjimky obrážejí štace spolu. „Jen v Třinci jsem byl sám, jinak nás berou s bráchou v jednom balíčku. Nevím, jestli je to náhoda, ale je to tak,“ poznamenal Patrik Kundrátek. „V prvních kolech jsem hrál na lajně s jiným spoluhráčem. Teď mi tam dal tréňá bráchu a je to lepší. Rozumíme si, prakticky spolu hrajeme až na drobné výjimky celý život. Souhra je tam znát,“ pochvaluje si spolupráci se svým sourozencem hlučínský obránce.

Pokud se oba bratři postaví vedle sebe, jsou těžko k rozpoznání. „Možná pro ty, kdo nás neznají. Ale kluci v kabině mají jasno, kdo je kdo,“ podotkl Patrik Kundrátek. V Hlučíně nejsou prvně. „Už v minulosti jsme tady byli na zkoušce, pak jsme si ale udělali slušné kolečko,“ pronesl. Hrávali v Krnově, Pusté Polomi, Bruntálu, rakouských celcích St. Georgen/Y. a Raxendorf. Před příchodem do Hlučína pak oblékali dres Rýmařova.

„Rýmařovská štace byla hodně povedená, hrál se tam dobrý fotbal, v kabině byla vynikající parta,“ zdůraznil Patrik Kundrátek. „Jen to bylo daleko, třikrát týdně tolik kilometrů, to bylo na palicu,“ přiznal současný zadák Hlučína. „Ale stálo to za to, nakonec jsme dostali nabídku z Hlučína, byla to asi odměna za výkony v Rýmařově,“ míní Patrik Kundrátek a dodává: „Do Hlučína to máme kousek, je to třetí liga. Ideálně se to dá skloubit s prací.“ A co angažmá ve vyšší soutěži? „Těžko říci, zda je to v našem věku ještě možné. Ale třeba druhé lize bych se nebránil. Totéž přeji i bráchovi,“ zakončil povídání Patrik Kundrátek.