„Kuba Lapeš sice na testech uspěl, ale bylo mu řečeno, že klub potřebuje zkušenějšího brankáře,“ prozradil hlučínský kouč Filip Smékal. „Kuba se tak vrátil zpátky do Hlučína. Je to ale kvalitní gólman, který ještě neřekl poslední slovo,“ podotkl úspěšný kouč.

Rychlého zastavil šroub v noze. Na konci ledna chci do plného tréninku, řekl

To o tři roky starší stoper Radim Plesník se bude zatím připravovat s druholigovou Karvinou. „Pracujeme s možností, že Radim na testech uspěje. Bylo by to pro nás velké oslabení, protože v podzimní části se dostat do výtečné formy. Ale věřím, že řešení najdeme, ať už z vlastních nebo cizích zdrojů,“ podotkl Filip Smékal. Další druholigový klub, a to Opava pro změnu zkouší Tomáše Buchvaldka.

Co se týká nových tváří, tak s Hlučínem momentálně trénují Martin Kobza z Karviné a Vít Piecha z ostravského Baníku. Z dorostu byli do prvního týmu posunuti Lukáš Levčík s Markem Puchalou. Z hostování v Dolním Benešově se vrátil Tomáš Kovala a z Polanky Vojtěch Kolaska.

První zápas přípravy čeká na Slezany v sobotu, kdy se od deseti hodin utkají na Bazalech s Vítkovicemi.