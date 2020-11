„Nic jiného než na záchranu myslet nemůžeme,“ začal s hodnocením části sezony trenér Marcel Melecký, který se vrátil zpět do Dolního Benešova po působení v konkurenčním Hlučíně. „Zprvu jsme měli problém se střílením gólů, teď když jsme je začali dávat, hoříme v obraně. Na obranné fázi je třeba zapracovat,“ má téma pro přípravu trenér. „Je znát, že nám odešel Haas, přece jenom je to zkušený borec. Na jeho postu nyní alternuje Krejčí, který je úplně jiným typem fotbalisty,“ pokračoval šéf dolnobenešovské lavičky.

Benešov má v kádru také dva cizince, a to Alhassana a Akku. „Prvně jmenovaný se jeví dobře. Hraje stopera, snaží se přizpůsobit, určitě půjde nahoru. Navíc umí anglicky. Ten druhý na MSFL nemá, je s ním těžká domluva, moc nerozumí, takže takticky špatně,“ řekl Marcel Melecký na adresu dvou zahraničních akvizic.

Do Benešova se vrátil Ondřej Adamík, který v minulosti zářil, bohužel zdravotní problémy udělaly své. Během podzimu dělal Meleckénu hrajícího asistenta. „U něj už to bohužel na velký fotbal nevypadá. Chtěl začít naplno trénovat, ale nešlo to. Zdravotní problémy ho stále trápily,“ odkryl trenér.

K zimním změnám v kádru Marcel Melecký řekl: „Uvidíme, zda se nám podaří udržet Karčmáře s Gebaurem, oba chtěli už v létě odejít. Na to, že by přišla velká posila, nejsou finanční prostředky. Spíše bych viděl, že by mohl někdo dorazit z Opavy. S trenérem Kováčem jsme se na toto téma už bavili. Potřebujeme posílit v útoku. Nemá kdo dávat góly.“

Jisté je, že v jarní části čeká Benešovské tvrdý boj o záchranu. „Budeme se rvát. Nebude to jednoduché, myslím si, že taková béčka určitě nespadnou,“ zakončil Marcel Melecký.