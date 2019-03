„Byl to tvrdý zářez, což prokázalo i video. Penaltu viděl snad jen rozhodčí,“ rozčiloval se domácí trenér a následně popsal inkriminovaný okamžik:

„Penaltu jsme měli kopat my. Adamík byl ve vápně evidentně faulován. Ale sudí nechal hru pokračovat. Soupeř šel do brejku. Strakoš mu čistě odebral míč, měl ho na kopačce. Protihráč se zezadu o něj zakopl a byla penalta. Nechápu to. Má smysl fotbal vůbec dělat.“

Samotné utkání nezačalo pro domácí dobře, už po šesti minutách inkasovali.

„První poločas byl hrozný, prochrápali jsme ho. V kabině jsme si něco k našemu výkonu řekli, výkon se výrazně zlepšil. Velkou šanci měl Adamík, jeho rána z pětadvaceti metrů se odrazila od břevna ven. Pak jsme i vyrovnali. Byli lepším týmem. O výsledku ale rozhodl sudí,“ shrnul Marcel Melecký.

Dolní Benešov – Hulín 1:2 (0:1)

Branky: 66. Adamík – 6. Martin Vyskočil, 91. Josl (penalta). Rozhodčí: Ogrodník – Zaoral, Mayer. ŽK: Býma, Moravec, Strakoš – Pospíšil, Martin Vyskočil. ČK: 91. Adamík. Diváci: 120.

Dolní Benešov: Chvěja – Strakoš, Novák (67. Skroch), Moravec, Haas – Pecuch (46. Karčmář), Gebauer, Rubý, Býma (46. A. Baránek) – Adamík, Labuda. Trenér: Marcel Melecký.