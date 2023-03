Pro Hlučín to byl zvláštní zápas. Do akce šel po velké tragédii, která klub zasáhla. „Všechny členy kabiny Lukyho úmrtí silně zasáhlo. Neskutečně nás tato událost stmelila. Bylo to vidět i tady po zápase. Se všemi známými, kamarády jsem se objímali,“ řekl bezprostředně po vítězném duelu Ondřej Kolenko. „Tohle vítězství je tam nahoru pro Lukyho, celé jaro odehrajeme pro něj a věřím, že nakonec z toho bude postup,“ zdůraznil bývalý brankář ostravského Baníku.

Hlučín vyhrál pro Lenyho! Strašně cenná výhra, řekl trenér Smékal

Zápas s Uničovem v prvním poločase příliš zajímavého fotbalu nenabídl. Domácí šli do vedení proměněnou penaltou. Po přestávce začali Uničovští přece jen zlobit. „Věděli jsme, že Uničov je hodně nepříjemný soupeř s vysokými útočníky, kteří dávají spoustu gólů. Všechno hráli na ně. Naši stopeři ale perfektně odskákali souboje a moc mi to ulehčili. Neměl jsem žádný těžký zákrok. Myslím si, že z naší strany perfektně defenzivně zvládnutý zápas. Spíše to bylo o dobré obraně Hlučína, než moji osobě,“ pronesl skromně Ondřej Kolenko.

Ještě před třemi týdny vůbec nepočítal s tím, že bude oblékat dres Hlučína. Jarní část měl spojit s Dolním Benešově. „Je to zajímavé. Každopádně přijal jsem to, jak to je. Chtěl jsem se jít původně někam vychytat. I když jsem měl více nabídek, tak Dolní Benešov byl pro mě nejjasnější volbou, a to i proto, že jsem tam pět let zpátky působil. Jak už to ve fotbale bývá. Ze dne na den se situace může změnit. Přišel jeden telefon a na druhý den jsem už chytal generálku za Hlučín,“ vrací se ke svému návratu do hlučínské brány. Důvodem jeho návratu byl konec hlučínské jedničky Jakuba Lapeše. Hrdina podzimní části se totiž s vedením klubu nedomluvil na novém kontraktu.

Ondřej Kolenko fotbalově vyrostl v Ludgeřovicích, prošel také ostravským Baníkem, Hlučínem a Dolním Benešově. Za sebou má krátkou epizodu v Přerově. „Tam jsem ale toho moc neodchytal. Zastavilo mě zranění,“ přiblížil šestadvacetiletý brankář.

Civilním povoláním je Ondřej Kolenko učitelem na gymnáziu v Havířově. „S fotbalem se dá práce učitele krásné skloubit. A když má pro ní pochopení i trenér, je to značka ideál,“ zakončil hlučínský gólman povídání.