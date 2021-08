Na marodce postupně skončilo hned několik hráčů včele Kačmáře s Gebauerem a Skrochem. „Situace vůbec nevypadala růžově. V týdnu dokonce hrozilo, že nebudeme hrát,“ přiznal trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. Krize byla ale nakonec zažehnána, a to i díky pomoci z druholigové Opavy. „Přežili jsme klinickou smrt,“ vydechl si trenér.

Ze Slezského FC Opava do třetiligového týmu na hostování míří ofenzivně ladění borci jako Petr Hrdlička s Petrem Latkou. Ty ještě doplnil dvacetiletý defenzivní záložník s polským pasem Natalien Wybraniec, který před příchodem do Opavy oblékal dresy Odry Centrum a Piastu Žerniki. „Z Opavy ještě k nám přichází Jakub Vrána. Jenomže ten si poranil na tréninku kotník a momentálně je odkázán na berle,“ doplnil kouč. Dalším nováčkem je šestadvacetiletý obránce Jan Koňařík, který dorazil z Otrokovic. Ve svém fotbalovém životopise má také kluby jako Frýdek – Místek, Polanku, Hlučín, Orzel Branice nebo Halenkov. „Všechno jsou to mladí hráči. Ale díky ním můžeme hrát,“ podotkl Melecký,

Letošní premiéra čeká na Dolní Benešov v pátek na hřišti ve Velkém Meziříčí. „Sám jsem na ten zápas zvědavý. O nějaké sehranosti u nás nemůže být řeč, jedeme překvapit. Hlavním úkolem nyní bude hráče papírově vyřídit, tak aby mohli v pátek hrát,“ zakončil Marcel Melecký.