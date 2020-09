/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Dolnobenešovští fotbalisté v předehrávce šestnáctého kola MSFL zamířili do Rosic. V základní sestavě Slezanů nechyběla ani nová posila ze Slezského FC Opava - Adam Gorčica. Hosté už favorita drželi naději na dobrý výsledek přes hodinu. Nakonec ale odešli poraženi. Rosice vyhrály 2:0.

Dolní Benešov se držel v Rosicích přes hodinu. Foto: Petr Krömer | Foto: Deník / VLP Externista

„Zklamání je velké. V prvním poločase jsme měli kopat penaltu, a to po zákroku na Alhassana. Za mě byla jasné,“ zlobil se trenér Benešova Marcel Melecký. „Sudí nás moc do hry nepouštěl, pískal se to podle sebe,“ kroutil hlavou hostující stratég. Benešovští byli jinak směrem dopředu bezzubí. Za zmínku snad stála jen hlavička Skrocha.