„První poločas nebyl z naší strany dobrý. Mladí kluci ze Zlína nás přehrávali, byli důraznější v osobních soubojích. My jsme nakonec nabídli soupeři tři gólové šance. Poločasový výsledek 1:1 bylo pro nás ještě milosrdný,“ přiznal Filip Smékal.

Do druhého poločasu naskočil v domácí sestavě Dostál a hned v 50. minutě poslal svůj tým do vedení. „V poločasové přestávce jsem musel v kabině zvýšit hlas. A očividně to pomohlo. Zlepšili jsme se, hru oživil střídající Dostál, kterému utkání vyšlo,“ pochvaloval si hlučínský stratég.

V sobotu hrají Hlučínští opět doma, hostí Uničov. „Čeká nás těžký zápas. Určitě bude zajímavý pro diváky. Uděláme všechno proto, abychom ho zvládli za tři body,“ uzavřel trenér Hlučína.

Hlučín – Zlín B 3:1 (1:1)

Branky: 31. Wolf, 50. Dostál, 90+2. Dostál – 21. Mlýnek. Rozhodčí: Bebenek – Volek, Lukašík. ŽK: Praus, Lehnert (oba FC Hlučín). Diváci: 239.

FC Hlučín: Lapeš – Wolf (79. Kovala), Hasala, Plesník, Wala – Buchvaldek Praus (70. Lehnert) – Moučka (70. Zajíček), Mládek, Ptáček (46. Dostál) – Lokša (90. Hon). Trenér: Filip Smékal.