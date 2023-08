Premiéra v novém soutěžním ročníku MSFL dopadla pro hlučínské fotbalisty skvěle. V Bohunicích porazili třetiligového nováčka Tatran Bohunice 3:0. Slezané k tříbodovému zisku nakročili už v prvním poločase, kdy si vytvořili dvougólový náskok.

Hlučín začal sezonu výhrou | Foto: FC Hlučín

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale až tak jednoduché to nebylo,“ přiznal jeden z hlučínských trenérů Filip Smékal. „Dva dny před zápasem jsme změnili rozestavení, tak abychom zareagovali na to, jak hraje soupeř. Jak se nakonec ukázalo, šlo o správný krok,“ pochvaloval si hlučínský stratég. První gól padl už po dvanácti minutách hry. Moučka kopal rohový kop a balon na přední tyči protečoval do sítě Kolaska. O čtvrt hodinu později už to bylo 0:2. Moučka si navedl ze strany balon, odcentroval a na zadní tyči ho za záda brankáře Kunického uklidil Tomšů. „V prvním poločase jsme si vytvořili ještě dvě gólovky, ani jednu se nám ale nepodařilo proměnit,“ litoval Filip Smékal.

Po přestávce přidali Hlučínští třetí branku. Kania zatáhl balon, dal ho na Ptáčka a ten patičkou upravil na konečných 0:3. „S výkonem i hrou jsme spokojeni. Domácí jsme prakticky do žádné velké šance nepustili,“ zakončil trenér. Už v úterý čeká na Hlučín zápas prvního kola MOL Cupu na hřišti Rýmařova. Utkání má výkop v 17 hodin.

Bohunice – Hlučín 0:3 (0:2)

Branky: 12. Kolaska, 27. Tomšů, 67. Ptáček. Rozhodčí: Řezníček – Vejtasa, Zapletal. ŽK: Kovala. Diváci: 420.

Hlučín: Murin – Praus, Holzer, Kolaska – Kovala – Tomšů (75. Wala), Buchvaldek, Mládek (78. Levčík), Kania – Moučka (75. Kobza), Smékal (64. Ptáček). Trenéři: Ondřej Smetana, Filip Smékal.