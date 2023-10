V brance Hlučína se poprvé v letošní sezoně objevil Ondřej Kolenko. „Máme dva vyrovnané brankáře. Před sezonou jsme nakonec vsadili na Rada Murina a on si svou pozici držel. Ondra Kolenko ale taky musí šance dostávat. Proti Hodonínu odvedl dobrý výkon. Nejen, že měl dobré zákroky, vedle toho i výborně dirigoval hru před sebou,“ vracel se k brankářské změně trenér FC Hlučín Ondřej Smetana .

Domácí celek vstoupil do utkání dobře. Už ve 24. minutě šel do vedení. Buchvaldek uvolnil Moučku, ten si zasekl balon na šestnáctce a míč uklidil do sítě. O tři minuty později dostal Bouoli míč za obranu a zvyšoval na 2:0. Povedený první poločas ze strany Hlučínských uzavřel po dohrané standardní situaci Praus. „Bylo důležité, že se nám poměrně brzy podařila vstřelit branka. Soupeř byl tak nucen otevřít hru,“ pokračoval domácí kouč.

Po přestávce Hodonín snížil. „Dostali jsme laciný gól po standardce. Kdy balon v našem vápně do odrážel do sítě,“ popisoval inkasovanou branku Ondřej Smetana. „Soupeř pak měl ještě jednu šanci, kterou mohl zápas ještě více zdramatizovat. To se mu ale nepovedlo,“ pokračoval kouč Hlučína.

Domácí celek se tentokrát prezentovat výkonem, kterému se tleskalo. „S průběhem celého utkání musíme být spokojeni. Dostávali jsme se do šancí a je škoda, že jsme nebyli ještě více produktivní. Kluci pracovali od defenzivy přesně tak, jak jsme si představovali. Trošku slabší to z naší strany bylo v momentě, kdy jsme inkasovali branku, “ zakončil hodnocení Ondřej Smetana.

FC Hlučín – Hodonín 3:1 (3:0)

Branky: 24. Moučka, 27. Bouoli, 44. Praus – 76. Bohun. Rozhodčí: Julínek – Silný, Zapletal. ŽK: Mládek. Diváci: 260.

FC Hlučín: Kolenko – Tomšů (59. Wala), Praus, Aririerisim, Kolaska – Kovala, Buchvaldek (68. Mládek) – Dostál (79. Cabadaj), Smékal (68. Kania), Moučka – Bouoli (59. Ptáček). Trenér: Ondřej Smetana.