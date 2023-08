„Jsem rád, že už jsem zase v provozu. Vracím se do známého prostředí,“ řekl Ondřej Smetana, který byl velmi úspěšný i jako hráč. Kopal ligu, zahrál si v německé Hanse Rostock. „Samozřejmě, že bych se rád v budoucnu vrátil do profi fotbalu. Nyní se ale plně soustředím na práci v Hlučíně,“ dodal.

Ondro, možná pro někoho nečekaně jste se objevil na lavičce třetiligového Hlučína, co rozhodlo pro angažmá v MSFL?

K Hlučínu mám strašně blízko, a to z toho důvodu, že jsou to bývalé Petřkovice. Vracím se tak do známého prostředí, mezi lidi, které znám a se kterými jsem začínal i svou trenérskou kariéru. Budu blízko rodiny. Tohle angažmá mi dává smysl, mohu být opět v provozu. Opět jsem naskočil do fotbalového kolotoče. Mohu zase řešit zápasové věci. V Hlučíně jsou navíc šikovní kluci a příjemné prostředí.

Hlučín přitom prožil pod trenérem Filipem Smékalem hodně povedenou sezónu…

S Filipem jsem byl celou dobu v kontaktu, pořád spolu řešíme fotbal. Jdeme v tom na půl. Nepřišel jsem do Hlučína dělat závratné změny. Chceme společně dál klub posunout. Věřím, že nám to bude fungovat.

Kdo má rozhodující slovo na lavičce? Máte určeno, kdo je hlavní trenér a kdo asistent?

Nemáme rozděleno, kdo je hlavní a kdo asistent. Filip má stejné slovo jako já. Společně o fotbale debatujeme. K sobě máme Davida Levčíka, jeho názor je také důležitý. To samé platí i trenéru brankářů Tondovi Bučkovi. Všechno je o správné myšlence. Obdobně jsme to taky tak měli v Petřkovicích.

Hlučín postupuje v MOL Cupu! Ve druhém kole vyzve ostravský Baník

Loni se rval Hlučín do samotného konce o postup. Nakonec mu to nevyšlo. S jakými ambicemi jdete do letošního ročníku?

Rozhodně nechceme vyklízet loňské pozice. Máme velké plány ale o postupu nemluvíme. Soutěž je dlouhá, jdeme zápas od zápasu. Během sezony narazíme na profi týmu, které mají obrovskou výhodu v tom, že si mohou pomoci hráči z áčka. Konkurence v soutěži je vysoká, uvidíme, co se z toho nakonec vyvine.

Vstup do soutěže vám vyšel. Vyhráli jste 3:0 v Bohunicích, porazili doma Hranice 3:1 a uspěli v MOL Cupu…

Výsledkově to bylo dobré. Tým se zatím tvoří, zkoušíme nové věci. Měli jsme v utkáních dobré pasáže, do ideálu to má ale daleko.

Během přípravy se Hlučín zranil klíčový hráč pro defenzivu Radim Plesník. Jeho pauza bude dlouhá, budete jeho absenci řešit příchodem nového hráče?

Radim Plesník je kapitánem týmu a jedním z nejlepších hráčů. Jeho absenci bereme jako velké oslabení. Zatím se tím pereme z vlastních zdrojů, což je chválitelné. Uvidíme, co přinesou další, těžší zápasy. Sehnat na tento post kvalitního hráče, není jednoduché.

Finále soutěže Deníku: Hledá se „nej“ fotbalová adresa v Česku, ve hře i Hlučín

A co posily na další posty? Pracujete s touto variantou?

Ano pracujeme. Ale musí jednat o kvalitního hráče do základní sestavy, který navíc musí dobře zapadnout i do kabiny. Nechceme kádr pouze doplnit.

V loňské sezoně se Hlučínu dařilo v MOL Cupu. Dokonce vyřadil mistrovskou Plzeň. Jaké máte letos ambice?

Chceme opět zažít takové zápasy, jaký byl ten s Plzní. Šlo o fotbalový svátek. Pamatuji si, jak jsme sehráli s Baníkem v Hlučíně 120 ti minutovou bitvu. Byl zaplněný stadion, přesně proto pohár hrajete. Hráči takovouto konfrontaci potřebují. A teď máme znovu Baník, všichni se už moc těšíme.

Zeptám se vás ještě na angažmá v Jihlavě, které pro vás skončilo předčasně. Jak na něj vzpomínáte?

Pohled na fotbal jsme měli diametrálně odlišný. Mrzí mě, že jsme si to nevyříkali dříve. Byla to u mě domněnka, že by to mohlo fungovat. Možná jsem měl mít jiné nároky, jiné požadavky. Chtěl jsem po konci v Baníku hned trénovat a asi jsem to uspěchal. I když mi angažmá v Jihlavě nevyšlo, našel na něm pozitiva. Některé věcí mě posunuly. Na jaře jsme prohráli dva zápasy, když už se to bortilo. Na Jihlavu už ale nemyslím, je to pro mě historie.