Fotbalisté Dolního Benešova se v osmém kole MSFL představili na hřišti Velkého Meziříčí. Svému hostiteli dali tři branky, přesto to na body nestačilo. Prohráli 5:3.

Dolní Benešov dal venku tři góly, přesto nebodoval. Foto: Petr Krömer | Foto: Deník / VLP Externista

„Byla to super přestřelka pro diváka, pro nás už tolik ne. Dát venku tři branky a nemít ani bod je špatně. Bohužel jsme si tři góly dali vlastně sami. Ve druhém poločase jsme srovnali z 1:3 na 3:3 a byli jsme na koni, jenže přišla další chyba a čtvrtý gól. Zkušenější tým by si to alespoň na remízu pohlídal,“ řekl k utkání Marcel Melecký, trenér Dolního Benešova.