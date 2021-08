/FOTOGALERIE/ Doslova za pochodu skládal trenér Dolního Benešova Marcel Melecký tým na páteční zápase ve Velkém Meziříčí. Hostující fotbalisté ale překvapili. Neodehráli vůbec špatné utkání a domů si vezou bod za remízu 1:1.

Fotbalové utkání mezi FC Velké Meziříčí a FC Dolní Benšov. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Na to, že jsme dávali sestavu dohromady den před utkáním, tak bod je dobrý,“ řekl Marcel Melecký. „V prvním poločase jsme si vytvořili tři dobré šance, mohli jsme klidně vést 2:0,“ pokračoval kouč. Dvakrát se do dobré pozice dostával Labuda, ale neuspěl. To Kubík byl úspěšnější, když v gól přetavil centr Rubého. V samotném závěru první půle domácí vyrovnali. „Za mě nás v tomto okamžiku poškodil rozhodčí. Branka padla po jasném faulu na Kubíka,“ zlobil se šéf dolnobenešovské lavičky.