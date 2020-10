O den později nastoupili dolnobenešovští fotbalisté proti béčku olomoucké Sigmy. Slezané měli dobrý první poločas, ve kterém dali díky Skrochovi vítěznou branku. Ve druhém měli velké štěstí. Nicméně tři body zůstaly za výhru 1:0 doma.

Dolní Benešov porazil béčko olomoucké SIgmy 1:0. Foto: Petr Krömer | Foto: Deník / VLP Externista

Zápas se měl původně odehrát v sobotu, ale kvůli Covid problémů na Hané se zápas přeložil na sobotu. „Jako komplikaci jsem to neviděl,“ řekl úvodem trenér. Benešov šel do utkání bez zraněného útočníka Labudy a v prvním poločase nehrál špatně. „Začali jsme dobře. Měli jsme tři gólovky, dali jednu branku. Sigmu jsme do žádných velkých akcí nepouštěli,“ podotkl domácí stratég.