/FOTOGALERIE/ Ambiciózní trenér Roman West tvrdě úřaduje v Hlučíně. Tým se pod jeho vedením neskutečně zvedl. Loňské boje o záchranu jsou zapomenuty. Na hřišti pod silem se hraje o čelo tabulky. V pátek Slezané porazili díky brance Dominika Krauta Velké Meziříčí 1:0 a v tabulce jim patří první místo.

Fotbalisté Hučína porazili Velké Meziříčí. Foto. Štěpánka Czyžová | Foto: Deník / VLP Externista

Výsledek je hubený, ale byli to domácí, kdo tvrdil muziku na hřišti. Už ve 4. minutě trefil Mac hlavou břevno, o pár chvilek později hostujícího brankáře Koláře zachraňovala tyč. „Problém je v tom, že nejsme produktivní. Po zápase v Kroměříži, kde jsme se rozstříleli, jsem očekával, že doma to bude složité,“ přiznal trenér FC Hlučín Roman West. „V patnácté minutě jsme klidně mohli vést 2:0 a utkání by se vyvíjelo úplně jinak,“ podotkl domácí stratég. Velké Meziříčí mělo svou hru postavenou na dobré obraně. „Soupeř bránil velice dobře, v deseti lidech před šestnáctkou. Bylo to hodně o držení míče a trpělivosti,“ pokračoval Roman West.