/FOTOGALERIE/ Páteční večer byl v Hlučíně ve znamení fotbalu. Téměř pět stovek diváků sledovalo bitvu domácích fotbalistů s Vratimovem. Dění na trávníku pod umělým osvětlením nenudilo. Hned v prvním poločase byly k vidění dvě penalty, které hlučínský kapitán Radovan Lokša proměnil. I díky němu vyhrál výběr trenéra Adlera 4:1.

Hlučín doma porazil Vratimov | Foto: Štěpánka Czyžová

Na první vážnější akci se čekalo do patnácté minuty. Moučka poslal ze strany centr a Wala přesnou hlavičkou poprvé prověřil kvality brankáře Střalky. Hned vzápětí měl tutovku Vratimov. Hostům vyšel brejk. Na Kolenka se řítil osamocený Lukáš Kundrátek, jenomže ani netrefil branku svého bývalého spoluhráče Kolenka. Za další dvě minuty upadl ve vápně domácí Tomšů a sudí Vostrejž odpískal penaltu, nutno říci, že z kategorie hodně přísných. „Tuhle situaci nebudu raději ani komentovat,“ mávl rukou trenér Vratimova Filip Racko. Kanonýr Lokša s ní naložil výtečně a domácí kotel vybouchnul nadšením – 1:0. Domácí ale působili nervózním dojmem. „Byli jsme nervózní, nechtěli jsme udělat chybu. Bylo to z naší strany opatrné,“ konstatoval šéf hlučínské lavičky Lubomír Adler. Jenomže hloupá chyba nakonec přišla. Plesník si nerozuměl s brankářem Kolenkem, čehož využil Teplý a míč chytře šoupl do brány – 1:1. Když už to vypadlo, že do kabin se půjde za nerozhodného stavu. Sestřelili hosté ve vápně Moučku a druhá penalta byla na světě. Lokša prokázal velké sebevědomí a po „Panenkovsku“ ji proměnil. Nutno ale říci, že gólman Střalka si na míč sáhl. „V poločase jsem mu říkal, že jeho sebevědomí je úžasné. Hlavně, že z toho byl gól,“ pousmál se Adler.