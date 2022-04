Hlučín měl vstup do utkání z kategorie snů. Už v 6. minutě odcentroval ze strany Ptáček a Lokša hlavou otevřel skóre. Neuběhlo ani osm minut a skóre se měnilo znovu. Tentokrát centroval Wala, na zadní tyči zavíral Lehnert, byl nakopnut do hlavy a sudí Zaoral nařídil pokutový kop. Ten kanonýr Lokša proměnil – 2:0. „V té chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že by se utkání mohlo vyvíjet jiným směrem. Kluci hráli opravdu dobře, navíc se nám podařily vstřelit dvě branky,“ poznamenal trenér Hlučína Filip Smékal.