Hlučínský kouč Filip Smékal udělal oproti minulému vítěznému duelu hned tři změny v sestavě. Pouze mezi náhradníky zůstal například ostrostřelec Radovan Lokša. „Změny měly své opodstatnění, a to jak z hlediska taktiky, tak i kvůli tomu, ať udržujeme všechny hráče v napětí. Přece jenom pracujeme s širokým a kvalitním kádrem,“ vysvětloval trenér Hlučína Filip Smékal. „Musím říci, že naše záměry se nám podařily promítnout do praxe,“ dodal ještě hlučínský kouč. První gól byl k vidění ve 31. minutě. Zajíček dostal míč za obranu, šel do brejku a vápně byl stažen a sudí Kotala nařídil pokutový kop. „Jsem rád, že si Zajda věřil a na penaltu sám šel a poslal nás do vedení, vracel se k inkriminovanému momentu hlučínský kouč. I druhý gól padl z pokutového kopu. To Kundrátek ve vápně fauloval Walu a Neumann z penalty zvyšoval na 0:2.