„Zasloužená remíza. Chvílemi jsme byli lepší my, chvílemi soupeř. Žádné velké šance k vidění nebyly,“ poznamenal trenér Hlučína Roman West. Jeho tým si vypracoval v prvním poločase jednu velkou šanci, tu ale Padych neproměnil.

„Vytvořili jsme si spoustu akcí, kopali rohy, přímé kopy. Chybělo nám ale finále. Nebyli jsme si schopni nachystat dobrý balón,“ přiznal kouč FC Hlučín. „Bod bereme,“ dodal.

V pátek se jeho tým utká s béčkem Jihlavy. „Když tento zápas vyhrajeme, zhodnotíme bod ze Slovácka. Pak budeme brát vstup do sezony jako úspěšný,“ řekl závěrem Roman West.

Slovácko B – Hlučín 0:0

Rozhodčí: Pochylý – Slováček, Mrázek. ŽK: Kostka – Hudeczek, Vengřinek. Diváci: 72

Hlučín: Kolenko - Wolf, Mac, Hudeczek, Kundrátek – Vengřínek, Opatřil (46. T. Dostál) – R. Dostál (58. Kraut), Rubý, Heller (58. Grussmann, 87. Massaniec) – Padych (87. L. Kundrátek). Trenér: Roman West.

Melecký: V ofenzivě jsme marní

I ve druhém kole nového ročníku MSFL vyšli dolnobenešovští fotbalisté naprázdno. S týmem Vrchoviny prohráli 0:2.

„Je to pořád stejná písnička. Směrem dopředu jsme jaloví, vedle toho jsme schopni vyrobit celou řadu ztrát, které soupeře dokáže potrestat,“ hledal po sobotní porážce těžce slova trenér Benešova Marcel Melecký. „Hráli jsme doma a dostali jsme se jen ke dvěma střelám,“ kroutil hlavou. Přitom vstup do zápasu neměli domácí až tak špatný. „Drželi jsme balon, dostali jsme se i do jedné dobré šance, ale jinak nic z toho. Přišla občerstvovací pauza a od toho momentu to nebylo z naší strany to pravé ořechové,“ přiznal Melecký. „Čekal jsem, že si pomůžeme alespoň standardními situacemi, ale ani ty nám nešly,“ zakončil.

Dolní Benešov – Vrchovina 0:2 (0:1)

Branky: 25. Michal, 47. Duba. Rozhodčí: Macrineanu – Černoevič, Bebenek. ŽK: Krejčí, Moravec, Karčmář, Kubík, Býma – Michal, Skalník, Feik. Diváci: 163.

Dolní Benešov: Baránek – Dolba (46. Skroch), Kubík, Moravec, Krejčí – Musila. Karčmář, Gebauer (60. Býma), Blahuta, Pecuch (60. Trajkovski) – Labuda. Trenér: Marcel Melecký.