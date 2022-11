Slezané měli vynikající vstup do zápasu. Smékal rozehrál balon na Buchvaldka, který nákopem za obranu našel Moučku a ten otevřel skóre. „Vstup jsme měli fantastiky. Vyšel nám signál, ze kterého jsme po devíti sekundách dali gól,“ pochvaloval si trenér Hlučína Filip Smékal. Po půlhodině hry bylo srovnáno. Ševcům vyšel rohový kop a Kovičič dával na 1:1. O dvě minuty později pokazil domácí brankář rozehrávku a Mládek ho za to potrestal. „Bohužel jsme vedení do poločasu neudrželi. Po zisku míče Plesníkem jsme situaci nevyřešili dobře a dostali gól do šatny,“ zlobil se Filip Smékal.