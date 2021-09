Hru Hlučína oživil Dostál, který nahradil Moučku. „Vůbec jsme k němu nedostupovali, měl hodně prostoru. Rozhodl první gól, který podle nás padl z ofsajdu,“ řekl šéf dolnobenešovské lavičky. „Na to se ale nechci vymlouvat. Hlučín nás jasně přehrál a vyhrála zaslouženě,“ uznal Melecký. „Ve druhém poločase jsme měli navrch. Kralovali jsme, soupeře přehrávali. Byli jsme hodně aktivní a zaslouženě vyhráli. Kluci si už v týdnu nepřipouštěli fakt, že by zápas nezvládli,“ zakončil Lubomír Adler, trenér FC Hlučín.

„Začali jsme dobře, snad v prvních pěti minutách jsme si vytvořili zajímavé momenty. Pak jsme ale přestali hrát, naší hře chyběla energie,“ přiznal trenér FC Hlučín Lubomír Adler. „První poločas byl vcelku vyrovnaný. Je ale pravdou, že my jsme domácího gólmana výrazněji neohrozili,“ poznamenal kouč Dolního Benešova Marcel Melecký.

