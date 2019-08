Branky: 11. Bialek, 78. Teplý.

Rozhodčí: Mikyska.

ŽK: Literák, Skwarczek, Šumský, Ožvolda - Rubý, Mac, Štefek, Kraut.

ČK: 90. Štefek (H.).

Diváci: 529.

Frýdek-Místek: Ciupa - Kebísek, Literák, Bialek, Hýbl - Ožvolda, Skwarczek (73. Mrkvička) - Teplý (81. Telnar), Šumský (84. Kutáč), Hykel (89. Hajnoš) - Varadi (66. Visić). Trenér: Pulpit.

Hlučín: Kolenko - Wolf, Hejnik, Mac, Vengřinek - Opatřil (46. Kraut), Štefek, Rubý, T. Dostál, Macíček (66. De Carvalho) - Pyclík (77. Jančík). Trenér: Melecký.

Josef Sláma (asistent trenéra Frýdku-Místku): „Podle mě jsme s Hlučínem vyhráli naprosto zaslouženě. Bylo vidět, že se tým dal po nevydařeném utkání v Rosicích dohromady, a i když byl soupeř dnes hodně nepříjemný, měli jsme v zápase navrch.“

Marcel Melecký (trenér Hlučína): „Frýdek je herně úplně jinde, někteří naši hráči si na MSFL teprve zvykají. Upozorňoval jsem je na standardní situace soupeře, bohužel hned z první jsme inkasovali. Po přestávce jsme se dostali do hry, velkou šanci měl Kraut, ale neproměnil ji. Naopak jsme udělali chybu ve středu hřiště, kterou domácí potrestali.“

PETŘKOVICE - OTROKOVICE 1:1 (1:0).

Branky: 11. Neumann - 73. Vavřík.

Rozhodčí: Macrineanu.

ŽK: Mlýnek, Koňařík, Semanko (všichni O.).

Diváci: 231.

Petřkovice: Buček - Strakoš, Honiš, Plesník (89. Mládek), Sporysz - Dziuba (74. Tilkeridis) - Ptáček (59. Moučka), Baranek, Neumann (83. Tomšů) - Mišinský - Szotkowski (74. Tobiáš). Trenéři: Smetana a Smékal.

Filip Smékal (trenér Petřkovic): „Je to zklamání, výsledek neodpovídá tomu, jak jsme hráli. Musím kluky pochválit, jenže fotbal se hraje na góly a my z osmi stoprocentních příležitostí nastřelíme tři břevna a dáme jen jeden gól. Místo toho inkasujeme z brejku, který jsme několikrát mohli zastavit taktickým faulem. Je to ztráta.“

VRCHOVINA - DOLNÍ BENEŠOV 3:1 (1:1).

Branky: 51. a 59. Duba, 13. Batelka - 30. Býma.

Rozhodčí: Kneisl.

ŽK: Smetana, Svoboda - Lasák, Moravec, Romaněnko.

Diváci: 415.

Benešov: Lasák - Behan (69. Rychnovský), Romaněnko, Moravec, Haas - Gebauer (65. Gonola), Karčmář - Pecuch (85. Trajkovski), Blahuta, Býma - Labuda. Trenér: Kroupa.

Dominik Kroupa (trenér D. Benešova): „V prvním poločase jsme nehráli až tak špatně. Dokázali jsme zareagovat na vedoucí gól soupeře. Hned po přestávce měl vekou šanci Pecuch, nedal ji. Naopak soupeř z obdobné situace ano, pak jsme inkasovali ještě jednou. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat, ale to se nám nepodařilo. Druhé poločasy nám nejdou.“

VYŠKOV - BANÍK OSTRAVA B 1:1 (0:1).

Branky: 92. Hanuš - 38. Lokša.

Rozhodčí: Černý.

ŽK: Krejčí - Foltyn, Velner, Lalkovič.

Diváci: 232.

Baník B: Číž - Celba, Hasala, Velner, Russmann - Bolf (88. Urban), Foltyn, Kaloč, Lalkovič - Lokša (78. Zajíček), Mooc (78. Žák). Trenéři: Tchuř a Staš.

Daniel Tchuř (trenér Baníku B): „Je trestuhodné, že jsme si opět nechali dát gól ze standardky. Vypracovali jsme si spoustu stoprocentních šancí, ve kterých jsme bohužel selhali. Tam, kde si situace žádala jednodušší řešení, hráči jakoby chtěli dovézt míč až do kuchyně. Po fotbalové stránce jsme odehráli zápas docela dobře, ale hraje se na góly.“

ZNOJMO - SIGMA OLOMOUC B 0:2 (0:1).

Branky: 9. Zlatohlávek, 51. Chytil.

Rozhodčí: Drozdy.

Diváci: 378.

UHERSKÝ BROD - KROMĚŘÍŽ 1:0 (0:0).

Branka: 83. Chwaszcz.

Rozhodčí: Popelák.

Diváci: 299.

UNIČOV - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1:1 (1:0).

Branky: 29. Komenda - 50. Plichta.

Rozhodčí: Pochylý.

Diváci: 212.

BLANSKO - ZLÍN B 1:0 (1:0).

Branka: 34. Přerovský.

Rozhodčí: Páral.

Diváci: 986.

SLOVÁCKO B - ROSICE 3:1 (1:0).

Branky: 34. Krejčík, 52. Hellebrand, 59. Řehola - 64. Koláčný.

Rozhodčí: Antoníček.

Diváci: 172.