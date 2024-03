Generálka na jarní část MSFL hlučínským fotbalistům pořádně zhořkla. Na přírodním trávníku v Jakubčovicích nad Odrou vyzvali Zlínsko. Výsledkem byla nakonec vysoká porážka v poměru 2:6. Svěřenci trenéra Jana Woznici vyrobili několik chyb, hlavně pak ve druhém poločase to byl v jejich podání hotový kolaps.

Jan Woznica byl pořádně zklamaný | Foto: Deník/Petr Widenka

„Vstup do utkání jsme neměli špatný. Zhruba do dvacáté minuty jsme fungovali relativně dobře,“ řekl hlučínský trenér Jan Woznica. Jeho tým v zápase dvakrát vedl, jenomže už v poločase nakonec prohrával 2:3. „Dostáváme hrozně laciné branky. Soupeř vyrovnával z totožných situací, kdy jsme nepokryli hráče. Třetí branka padla ze standardní situace, kdy se po trestném kopu odrazil míč do sítě od zad brankáře Murina,“ řekl ještě k úvodnímu dějství kouč FC Hlučín.

VIDEO: Sebastian Pejša o své opavské premiéře, fanoušcích, rodičích i Spartě

Po přestávce Hlučín ještě třikrát inkasoval. „Ve druhém poločase jsme předvedli dokonalý kolaps. Stejně tomu tak bylo i v utkání s Karvinou. Spadla na nás deka. Všichni jsme od přípravy čekali lepší výsledky. Musíme pomoci sami, začít jednoduchými věcmi. Nedělat zbytečné ztráty,“ hledá cestu k lepším zítřkům Jan Woznica.

Už v pátek čeká na Hlučín první mistrovský zápas jara. Od 18 hodin hostí nováčka soutěže z Bohunic.

Hlučín – Zlínsko 2:6 (2:3)

Branky Hlučína: Mládek, Buchvaldek.

Hlučín: Murin – Kobza, Stoklásek, Hasala (63. Holzer), Kolaska – Cabadaj (63. Levčík), Kovala (63. Praus), Mládek – Buchvaldek (63. Šindler), Havránek (60. Ptáček), Kania (60. Moučka). Trenér: Jan Woznica.