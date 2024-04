/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Hlučínští fotbalisté na Bazalech nebodovali. Přitom v prvním poločase nehráli špatně, měli šance, ovšem exopavského brankáře Kubného nepřekonali. Ve druhé půli se domácí rozjeli. Využili chyb soupeře a vyhráli 3:0. Premiéru na hlučínské lavičce si v roli asistenta odbyl legendární hlučínský útočník Martin Hanus.

Zápas 23. kola MSFL Baník Ostrava B - Hlučín 3:0. | Foto: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský

„Vzal jsem si Martina k sobě. Je to kovaný Hlučíňák. Spolu sezonu dojedeme a pak se uvidí,“ řekl trenér David Levčík. Jeho tým v prvním poločase nehrál špatně. „Řekl bych, že první půle byla z naší strany hodně dobrá. Měli jsme i více gólových šancí. Škoda jen, že se nám žádná nepodařila proměnit,“ litoval hlučínský stratég. „V jednom případě dokonce domácí vykopávali balon z brankové čáry,“ pokračoval David Levčík.

Jenomže přišla druhá půle a s ním obrat v dění na trávníku. „O poločasové přestávce jsme si řekli, že nemůžeme polevit. Jenomže hned v úvodu jsme po sérii špatných odkopů vyrobili zbytečný roh a domácí nám po něm dali vedoucí branku. To je uklidnilo a dostalo na koně. Pak jsme inkasovali druhou branku a nakonec do otevřené obrany třetí. Když to shrnu, tak druhý poločas nám vůbec nevyšel,“ zakončil David Levčík.

Baník Ostrava B – FC Hlučín 3:0 (0:0)

Branky: 49. Aririerisim, 72. Chvěja, 90.+3. Kašpárek. Rozhodčí: Proske – Dorušák, Godfryd. ŽK: Krupička – Cabadaj. Diváci: 450.

Hlučín: Murin – Kulig, Praus, Hasala, Kolaska - Cabadaj, Kovala (69. Plesník)– Moučka, Mládek (76. L. Levčík), Kania (85. Zajíček) – Smékal (76. Ptáček). Trenéři: David Levčík, Martin Hanus.