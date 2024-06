Pozice trenéra v třetiligovém Hlučíně je vyřešena. Ambiciózní třetiligový tým povede Lukáš Černín. Odchovanec Slezského FC Opava, který v posledních sezonách působil v druholigové Opavě se novou práci těší. Součástí nového realizačního týmu by se měl stát Lukáš Godula, jenž bude v Hlučíně působit jako trenér brankářů.

Lukáš Černín bude trénovat v Hlučíně | Foto: Roman Brhel

„S majitelem Hlučína panem Tačem jsme měli dvě schůzky. Sice ještě nic podepsáno není, ruku jsme si ale podali,“ řekl Deníku Lukáš Černín. Osmačtyřicetiletý trenér se na nové angažmá těší. „Beru ho jako novou výzvu. Hlučín je ambiciózní třetiligový klub, který má perfektní zázemí. Je zajímavou fotbalovou adresou. Navíc v něm pracují lidi, které dobře znám,“ podotkl bývalý prvoligový obránce.

Lukáš Černín to jako hráč dotáhl až do první ligy. Zahrál si za Opavu, Havířov, Mladou Boleslav, Třinec, Vítkovice, Kravaře a Chlebičov. Trenérskou kariéru započal v divizních Kravařích, prošel si opavskou mládeži a naposledy působil jako asistent ve Slezském FC. „Konec v Opavě mě mrzí, přece jenom jsem Opavák. Nový trenér má ale jinou představu o složení realizačním týmu. Takový je fotbal. Jak jsem již řekl, mám před sebou nyní novou výzvu a na tu se těším,“ svěřil se Lukáš Černín. Členem nového realizačního týmu FC Hlučín by měl Lukáš Godula, kterého nový hlučínský kouč dobře zná ze společného angažmá v Opavě. „Lukáše dobře znám, a to jako hráče, tak i trenéra brankářů,“ dodal Lukáš Černín, který by si přál, aby v Hlučíně s ním pokračoval i David Levčík.