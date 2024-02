Bezbrankovou remízou skončilo přípravné utkání hlučínských fotbalistů s Dolným Kubínem. Slezané na ostravských Bazalech nehráli špatně, bohužel gól se jim vstřelit nepodařilo. Šancí si přitom vypracovali hned několik.

Hlučín uhrál v přípravě bezbrankovou remízu | Foto: Fotbal Hlubina

„Za naší strany šlo o solidní zápas. Škoda jen, že se nám ho nepodařilo dotáhnout do vítězného konce,“ řekl po utkání trenér Hlučína Jan Woznica. „Byli jsme lepším týmem, od prvních minut jsme byli aktivnější. Dostali jsme se také do dvou velkých šancí,“ podotkl kouč hlučínského výběru. Zmiňované možnosti měli Kania s Moučkou.

Opava v generálce remizovala s Trenčínem. Co řekl trenér Miloslav Brožek?

I po přestávce pokračoval Hlučín v aktivitě. „Soupeř se zatáhl do hlubokého bloku, z kterého nevylezl. Štve mě, že jsme ve vápně nebyli více agresivnější.. Chyběl nám tam větší pohyb,“ poznamenal Jan Woznica. Gól měl na kopačce Šindler, kterému chyběl krok k tomu, aby míč uklidil do sítě. Největší tutovku měl ale Buchvaldek, ani on ovšem slovenského brankáře nepřekonal. „Těší mě práce naší defenzivy. Soupeře jsme nepouštěli do žádných šancí. Ve druhém poločase prakticky neohrozil naši branku,“ zakončil trenér Hlučína.

Další přípravný zápas čeká na tým Jana Woznici, a to v Karviné. Hraje se ve čtvrtek.

Hlučín – Dolný Kubín 0:0

Hlučín: Murín (46. Švrčina) – Kobza, Holzer (60. Rončka), Hasala, Kolaska – Cabadaj (78. Mládek), Mládek (60. Kovala), Buchvaldek – Moučka (60. Levčík), Šindler (71. Smékal), Kania. Trenér: Jan Woznica.