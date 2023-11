/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pět let vydržel bez fotbalu. Teď se vrátil. Zdeněk Pospěch, někdejší…

Filip Smékal odvedl v Hlučíně velmi dobrou práci. V loňské sezoně se s týmem do posledních kol rval o postup do FORTUNA:NÁRODNÍ Ligy. Dařilo se mu i v MOL Cupu, ve kterém Hlučínští senzačně vyřadili mistrovskou Plzeň. Novou sezonu započal ve dvojici s Ondřejem Smetanou. Podzim nakonec dojel jako hlavní trenér, neboť jeho parťák odešel za novou výzvou do slovenského Ružomberoku. „Dlouho dopředu jsem avizoval, že jako hlavní trenér v Hlučíně pokračovat nebudu. Mám práci, která momentálně nejde skloubit s pozici hlavního trenéra. Nerad dělám věci polovičatě,“ řekl Deníku Filip Smékal. „V Hlučíně jsem prožil krásné období. Škoda jen, že nám nevyšel poslední zápas se Zlínskem. Mohli jsme se dotáhnout na špičku,“ podotkl úspěšný stratég. Od fotbalu si nyní dává pauzu. „Fotbal ale úplně přes palubu neházím. Nyní dokončuji trenérskou licenci,“ dodal.