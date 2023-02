Brankář Jakub Lapeš patřil v podzimní části do kategorie nepostradatelných. Byl hlavní postavou plzeňské pohárové senzace, kdy Slezané vyřadili mistrovskou Plzeň. V lednu bojoval o místo v ligovém Liberci, to se mu ale nepodařilo. Vše nasvědčovalo tomu, že třiadvacetiletý odchovanec Hranic na Moravě bude v jarní části držet Hlučín. To se nakonec nestane. „Kuba Lapeš je kvalitní gólman. Pro nás klíčovým mužem. Bohužel se ale nedomluvil s klubem na nové smlouvě, takže končí. Nedá se nic dělat, musíme se obejít bez něj,“ řekl trenér Hlučína Filip Smékal.