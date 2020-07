„Všichni hráči a trenéři mají za sebou testy. Pozitivem je, že výsledky byly negativní,“ vydechl si ředitel klubu Lukáš Petřík. „Klukovi, který byl pozitivně testován, je lépe,“ dodal. I když u zbytku týmy byly testy negativní, karanténa je povinností. „Kluci jsou v karanténě, navíc se ještě musí podrobit druhým testům. Pokud vše půjde dobře, od soboty za týden začneme s přípravou,“ poznamenal šéf FC Hlučín.

Smutný z celé situace je samozřejmě i kouč Roman West: „To, co se stalo, je pro nás velkou komplikací. Máme za sebou pět týdnů dobré přípravy, kluci i během dovolené plnili poctivě individuální plán. Vrátili jsme se do šestého týdne, ve kterém se nám dařilo, měli jsme výsledky, herní projev šel nahoru.“ Nyní na dva týdny jeho tým z tréninkového cyklu nuceně vypadl. „Uvidíme, co to s námi udělá. Je jasné, že příští sobotu začínáme od nuly,“ posteskl si hlučínský stratég. „Hráči mohou v karanténě maximálně cvičit s vlastním tělem. Chybí nám společné tréninky, nemůžeme dělat herní věci. Do sezony půjdeme s hendikepem,“ uvědomuje si dobře West.

A aby toho nebylo málo, Hlučín bude muset vzhledem k epidemiologické situaci v kraji zrušit i velký mládežnický turnaj. „Už jednou jsme ho odložili, teď budeme muset znovu. Je to velká nepříjemnost, ale zdraví má přednost,“ uzavřel Lukáš Petřík.