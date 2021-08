„Nastoupil jsem proti svým bývalým spoluhráčům, i proto jsem vypsal speciální odměnu do kabiny,“ pousmál se Tomáš Hykel, čtyřiadvacetiletý fotbalista, který v minulosti hrával i za ostravský Baník, Třinec, Jihlavu nebo Vítkovice. Po utkání měl důvod k radosti. Hlučín vyhrál 4:1.

Po dvou porážkách v řadě Hlučín konečně zabral, cítíte velkou úlevu?

Spadl nám velký kámen ze srdce. Bylo to po výsledkově nepovedených utkáních, ve kterých jsme byli lepším týmem, ale byli jsme špatní v koncovce.

Pociťovali jste před zápasem tlak? Přece jenom Hlučín je považován za jednoho z favoritů soutěže…

Do zápasu s Vratimovem jsme šli s tím, že musíme. Zápas jsme zvládli a věřím, že nás to nakopne.

První poločas byl ale z hlučínské strany nervózní, velkým impulzem pro vás byla proměněná penalta v závěru prvního poločasu, souhlasíte?

Ano, proměněná penalta nám pomohla, do šaten se šlo lépe. Pak jsme přidali třetí gól a od toho momentu bylo už utkání v naší režii.

Radovan Lokša druhou penaltou prokázal velké sebevědomí. Za nerozhodného stavu 1:1 zakončoval jako Antonín Panenka. Navíc to byl trefa do šatny…

Bylo to opravdu hodně sebevědomé. Brankář po balonu škrábal, klobouk dolů před Radovanem, že do toho takhle šel.

Hráli jste sice s Vratimovem, ale byl to de facto Frýdek-Místek, kde jste ještě nedávno působil. Vypsal jste nějakou odměnu?

Před zápasem jsem v případě vítězství vypsal občerstvení do kabiny. Kluci se mohli těšit na pizzu.

Do Hlučína si vás původně vybral trenér Roman West, který je už momentálně v Opavě…

Trenér West mě chtěl do Hlučína delší dobu. Zprvu jsem se tomu kvůli cestování bránil. Když už jsem se rozhodl, tak trenér West odešel, přišel nový majitel, nový tým. Ale sedlo si to. Máme dobrý a zdravý tým, a věřím, že to bude fungovat.

Nakousl jste problém s cestováním, jaká je nyní aktuální situace?

Cestování je hodně. Musím to časově skloubit. Bydlím v Kopřivnici, pracuji v Příboře a hraji fotbal v Hlučíně. Je to náročné, ale zvládám.

Ve středu hrajete doma pohár s ostravským Baníkem, to bude pro Hlučín velký svátek…

Určitě, mělo by být vyprodáno. Na Baník se těšíme, má formu, ale je to pohár a v něm můžete vždycky překvapit.