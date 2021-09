Tomáš Hykel v letošní sezoně nastoupil za Hlučín do šesti utkání. V minulosti vedle Frýdku hrával také za ostravský Baník, Jihlavu nebo Třinec.

„Rozhodli jsme se na poslední chvíli zúžit kádr a s přihlédnutím na herní vytížení Tomáše Hykela jsme se dohodli s Frýdkem-Místkem na jeho hostování do konce roku. Věřím, že hostování Tomášovi pomůže k získání větší herní praxe po zranění," řekl výkonný ředitel FC Hlučín Lukáš Petřík.

Tomáš Hykel odchází do Frýdku- Místku | Foto: Stěpánka Czyžová

/FOTOGALERIE/ Fotbalový Hlučín hlásí změnu v kádru. Celek trenéra Lubomíra Adlera opouští záložník Tomáš Hykel. Čtyřiadvacetiletý fotbalista bude hostovat ve Frýdku-Místku. Technicky dobře vybavený hráč se vrací do známého prostředí. Za Valcíře už totiž v minulosti nastupoval.

