Po přestávce chtěl udělal kličku protihráči brankář Chvěja, ale tomu nevyšlo. „Mohli jsme inkasovat třetí gól, ale Chvěja nakonec chybu napravil,“ vydechl si domácí stratég. Vzápětí se do míče zhruba z pětatřiceti metrů opřel Rubý – 1:2. „Byli jsme ve hře, čekali jsme na standardku, ty nám ale vůbec nešly,“ přiznal Melecký. Nakonec se přece jen podařilo domácím vyrovnat. V poslední minutě kopalo Znojmo roh. Míče se zmocnil brankáře Chvěja, vykopl ho na Skrocha, který prodloužil na Koňaříka, jenž vyrovnal. „Tato remíza má pro nás cenu zlata. Znojmo bylo lepší, my jsme vyrovnali s velkým štěstím,“ zakončil Melecký.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.