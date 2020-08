Prajzská bude v pátek na nohou. V Hlučíně se totiž odehraje velké fotbalové derby. V rámci prvního kola MSFL hostí domácí výběr nedaleký Dolní Benešov. Pikantní na celé věci je fakt, že hostující výběr povede nedávný šéf hlučínské lavičky Marcel Melecký.

Marcel Melecký, trenér Dolního Benešova | Foto: Petr Widenka

„Prestižní zápas, co si budeme povídat. Všichni budou pořádně nabuzeni,“ konstatoval trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. „Pro mě to bude specifické utkání, není to tak dávno, co jsem v Hlučíně působil,“ doplnil. Pro své svěřence vypsal speciální odměnu. „Nebudeme troškařit. Když vyhrajeme, budeme grilovat prase,“ odtajnil Melecký.