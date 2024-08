„První poločas nebyl v našem podání špatný. Měli jsme dobré držení míče, podařilo se nám vstřelit i jednu branku. Měli jsme tam i dobré centry,“ rozebíral utkání hlučínský trenér Lukáš Černín. Hlučínské poslal do vedení Plesník, který se prosadil střelou zhruba z pětadvaceti metrové distance.

Vstup do druhého poločasu nezastihl hosty zrovna v nejlepším rozpoložení. Hlučín chyboval, toho využil střídající Macíček a vyrovnal. „Vstup do druhé půle nám nevyšel. Inkasovaná branka s námi otřásla,“ přiznal trenér hlučínského týmu. V 55. minutě ale bylo všechno jinak. K zakončení se dostal Wala, jeho dělovku brankář Hatoň vyrazil. Hlučínský obránce se k míči dostal znovu, tentokrát ze strany odcentroval a Abdoulkarim poslal hlavou hosty do vedení. „Zlomový moment utkání. Bylo důležité, že jsme dokázali rychle odpovědět na vyrovnávací gól,“ vydechl si trenér FC Hlučín. V 71. minutě mohl srovnat Förster. Dobře vyhlížející moment ale špatně vyřešil. Naopak deset minut před koncem kopali hosté roh a Cabadaj hlavou zvýšil na 3:1. Poslední slovo měl pak Abdoulkarim. „Výsledek vypadá jasně, ovšem cesta k němu nebyla jednoduchá. Hráli jsme s kvalitním soupeřem. Pro nás to jsou velmi cenné tři body,“ zakončil Lukáš Černín.

TJ Unie Hlubina - FC Hlučín 1:4 (0:1)

Branky: 47. Macíček - 25. Plesník, 55. Abdoulkarim, 80. Cabadaj, 83. Abdoulkarim. Rozhodčí: Šimoník – Prokůpek, Dudek. ŽK: Cabadaj. Diváci: 375.

Hlučín: Murin - Wala (68. Kovala), Hasala, Plesník, Kolaska - Moučka, Cabadaj, Buchvaldek (68. Mládek), Kania (68. Havran) - Smékal (75. Šrek), Abdoulkarim (84. Ptáček). Trenér: Lukáš Černín.