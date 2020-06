Fotbalový Hlučín se stal v poslední době pohřebištěm trenérů. Po dlouhotrvajícím kralování Milana Valachoviče se žádný z jeho následovníků dlouho neuchytil. Je vidět, že spolupráce s náročným majitelem Alanem Jančíkem není žádnou procházkou růžovým sadem. Změnit tento fakt chce mladý a ambiciózní stratég Roman West, který na lavičce Slezanů nahradil Marcela Meleckého.

Roman West se svým asistentem | Foto: Adam Januszek

„Jestliže trenérské křeslo bývá horké, tak to v Hlučíně přímo bublá,“ pousmál se Roman West. „Všechno je o výsledcích, pokud je máte je dobře. V poslední době hráli Hlučínští ve spodních patrech tabulky. Tohle chceme změnit a vytáhnout klub nahoru,“ podotýká osmatřicetiletý trenér, který v minulosti vedl v dorostenecké lize ostravský Baník a Karvinou. Společně s Ivanem Kopeckým zachránili beznadějně topící se Vítkovice ve druhé lize. Byť se jedná věkem o mladého trenéra, zkušenosti má na rozdávání. Nabízí se tak otázka, zda trénovat klub z MSFL není krokem zpátky. „Tak to rozhodně neberu, naopak. Doposud jsme dělal hlavně dorostenecký fotbal, nyní se přesouvám k dospělému. Pro mě je to krok dopředu. Navíc Hlučín patří k tradičním klubům v MSFL,“ míní Roman West, který svou trenérskou kariéru započal už v jednadvaceti letech v Kravařích.