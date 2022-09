První branka padla už po třech minutách hry. Hosté převedli pěknou akci, kdy Ščudla hezky našel Veselého a ten překonal Řeháčka. O pár chvilek později se snažili Krnovští o vyrovnání. Váňa poslal do vápna jedovatý centr, před dobíhajícím Macíkem ale zasáhl Rolný. Ve 20. minutě si balon na střelu nachystal Mráz. Opřel se do něj zhruba z dvaceti metrů a opavského gólmana zachraňovalo břevno. Divizní lídr si vzal slovo ve 39. minutě. Do zakončení se dostal Pikul a prostřelil Řeháčka. Polský fotbalista měl ve hře podstatně více světlých momentů a jasně ukazoval, že je v divizi omylem. V závěru úvodního dějství dvakrát zahrozil krnovský nováček. Jenomže nebezpečný centr Váni adresáta nenašel a Tümmlerovu ránu vytáhl Rolný nad břevno.